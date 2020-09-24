Москва требует от Берлина предоставить информацию о «деле Навального» в течение 10 дней

Алексей Навальный лечился в немецкой клинике Шаритэ Фото: EAST NEWS

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия направило ноту немецкому представительству ОЗХО, потребовав предоставить материалы по делу Алексея Навального в течение 10 дней. Москва требует от Берлина доступ к полной информации с целью проведения собственного расследования.

Напомним, ранее российские специалисты уже обращались к немецким коллегам с просьбой предоставления информации, однако столкнулись с отказом. Германия объяснила своё решение тем, что не может передавать персональные данные без согласия Алексея Навального.

В новом документе отмечается, что запрос сделан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. В нет прописано, что немецкая сторона обязана предоставить информацию в течение 10 дней.

«Одновременно постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», - отмечается в соответствующим пресс-релизе постпредства.

Также отмечается, что российская сторона предложила гендиректору информировать об этом все государства-участники ОЗХО. В дальнейшем вопрос планируют решать в соответствии с Конвенцией.