Сборная России лишится серебряной медали в биатлонисток эстафете на Олимпиаде-2014

Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как следует из решения Спортивного арбитражного суда, оглашенного 24 сентября, команда России официально потеряет серебряную медаль на Олимпиаде-2014, которую выиграли наши девушки в эстафете 4 по 6 километров. Эта награда отойдет сборной Норвегии, а бронза - команде Чехии, которые были ниже наших в той гонке на Играх-2014.

Это произошло после того, как апелляция биатлонистки Ольги Зайцевой на решение МОК о пожизненной дисквалификации была отклонена. А вот две ее подруги по команде отстояли свое честное имя - Яна Романова и Ольга Вилухина были оправданы. Вилухина сохранит за собой серебряную медаль Олимпиады-2014 в Сочи, которую она завоевала в спринтерской гонке.

Впервые решение о дисквалификации трех российских биатлонисток, которые фигурировали в списках скандального допинг-доктора Григория Родченкова, было вынесено в декабре 2017 года. Однако чуть позже 39 российских спортсменов пошли в суд и частично удалось "отбить" эти наказания. Многим вернули награду, либо же заменили пожизненную дисквалификацию пропуском Олимпиады-2018.

А вот Романова, Вилухина и Зайцева свое заседание отложили - слушания прошли в начале 2020 года.