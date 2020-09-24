В Госдуме одобрили предложение повысить прожиточный минимум

В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство труда и социальной защиты предложило реформу расчета прожиточного минимума и МРОТ. Согласно предложению замглавы Минтруда Андрея Пудова, величину прожиточного минимума в России с 2021 года необходимо повысить до 11 653 рублей. Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев эту инициативу поддержал и выразил уверенность, что так и произойдет.

«По расчетам, представленным правительству, это приведет к более существенному и быстрому повышению прожиточного минимума, что отразится на соответствующих социальных пособиях и выплатах, которые привязаны к величине прожиточного минимума», — цитирует Исаева RT.

Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что, согласно предложенной Минтрудом системе, МРОТ будет определяться не уровнем прожиточного минимума, а реальными зарплатами по стране. И чем выше будет уровень доходов населения, тем выше будет подниматься планка МРОТ.

«Плюсы от ведения новых подходов есть. Все будет зависеть от ситуации в экономике, от роста реальных доходов граждан и от того, каким будет рост зарплаты», - цитирует депутата ФАН.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты предложило изменить порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Теперь расчет будет производиться исходя не из потребительской корзины, а на основе медианного среднедушевого дохода, передает Пятый канал.