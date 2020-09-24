Биатлонистка Яна Романова сделала заявление после победы в CAS

Яна Романова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершившая несколько лет назад свою профессиональную карьеру биатлонистка Яна Романова дала первый комментарий после того, как было опубликовано решение Спортивного арбитражного суда по ее делу. Спортсменку обвиняли в допинг-нарушениях на Играх-2014 в Сочи. Но Романовой удалось отстоять свое честное имя - на самом деле, ее можно только лишь подозревать в нарушениях, но никак не утверждать вину.

Сама Романова говорит:

- Мы долго ждали это решение, но оно какое-то половинчатое и не принесло ожидаемой радости. Понятно, что снятие обвинения - это хорошо, но в этом споре была ценна сама олимпийская медаль, завоеванная в Сочи.

Одновременно отмечает странность решения. Потому что две спортсменки были оправданы, а третья - нет, Ольге Зайцевой частично отменили наказание. Но главное - оставили в силе решение о ее дисквалификации с Олимпиады-2014:

- Это решение CAS очень странное. Получается, только частично удовлетворили (апелляцию).

И при этом, Романова высказалась и по поводу того, что на самом деле было конечной целью данного решения. Главное, говорит, не найти истину, а просто забрать у сборной России медаль в биатлонной женской эстафете на Олимпиаде-2014:

- Такое чувство, что во всей этой борьбе главной целью было лишение России всех сочинских медалей. Это дикое решение, - прокомментировала решение Яна Романова в интервью "Р-Спорт".

Напомним, что по итогам решения CAS сборная России лишится серебряной медали биатлонисток в эстафете. Однако, Ольга Вилухина сохранит за собой медаль в женском спринте. Т.к. она тоже выиграла этот суд.