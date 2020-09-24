Старинное здание Национальной филармонии вспыхнуло в столице Молдавии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старинное здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в центре молдавской столицы Кишиневе загорелось: после четырех часов борьбы с огнем у строения обрушилась крыша и потолок. О разрушении здания из-за пожара сообщает в четверг, 24 сентября, телеканал ProTV.

- Тушение огня осложнилось тем, что крыша здания в главном зале была сделана из глины и дерева. Проход к зданию также затруднен, ведь оно окружено старыми постройками, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальная филармония была построена более сотни лет назад. На месте пожара сейчас работают десять пожарных расчетов. Информации о пострадавших пока что нет.

Точные причины возгорания также не установлены, однако известно, что в здании проходили ремонтные работы, которые могли спровоцировать пожар. Само здание было закрыто для проведения капитального ремонта. Огонь начал распространяться от крыши пристройки филармонии.