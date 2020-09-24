Размер Нобелевской премии увеличился до миллиона долларов

Размер Нобелевской премии увеличен до 1 миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 сентября Фонд Нобеля сообщил, что размер премии в 2020 году будет увеличен. Теперь нобелевские лауреаты будут получать по десять миллионов шведских крон, что равняется 1 миллиону долларов США, сообщает пресс-служба фонда.

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов - прим ред.)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

В сообщении Фонда Нобеля говорится о том, что инвестиционный капитал вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов) начиная с 2012 года, в связи этим вырос и доход, с которого и выплачивается пять ежегодных престижных наград.

В 2020 году объявление лауреатов Нобелевских премий в области химии, литературы, физики и медицине начнется 5 октября.

Традиционно вручение почетной премий лауреатам проходит 10 декабря. Именно в этот день в 1896 году умер основатель премии, шведский химик и изобретатель Альфред Нобель.

В этом году в связи с распространением коронавируса в мире вручение дипломов и медалей пройдет в онлайн-формате.