Два российских ракетоносца облетели границы Белоруссии

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии в рамках учений «Славянское братство». Напомним, в данный момент на территории республики проходят совместные учения российских и белорусских военных. С российской стороны в них принимают участие батальонно-тактические группы Тульского, Псковского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск России.

«24 сентября 2020 г. два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская обл.) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Республики Беларусь. Авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Республики Беларусь», - сообщает российское министерство обороны.

Также уточняется, что в рамках совместных военных учений будут отработаны задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Со стороны России в учениях задействовано более 900 военных.