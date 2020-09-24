Нижегородская область заняла второе место в стране по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Нижегородская область находится на втором месте в стране и на первом месте в ПФО по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сейчас отремонтированы 128 участков общей протяженностью 603 километра. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ремонт дорог в нашем регионе начался еще в апреле. И сейчас они полностью укладываются в график, некоторые даже идут с опережением, - отметил Глеб Никитин. – На данный момент укладка верхнего слоя дорожного покрытия выполнена на 93%. Это свыше 6,3 миллионов квадратных метров. По этому показателю мы находимся на втором месте в России после Московской области. В ПФО мы — абсолютные лидеры.

Напомним, в план на 2020 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включены 195 участков общей протяженностью 881,1 километр. Причем только дорогами дело не ограничивается. В рамках этого нацпроекта в Нижегородской области в 2020 году началось строительство транспортной развязки в деревне Ольгино.

- В настоящее время там идет армирование железобетонной монолитной плиты проезжей части путепровода, - пояснил Глеб Никитин. - Кроме того, полностью выполнено переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут в графике, отставаний нет.

Каждый день на этом участке работает 80-100 человек и 25-30 единиц техники. Работа ведется ускоренными темпами.

Благодаря достигнутым показателям, Федеральное дорожное агентство приняло решение о выделении Нижегородской области дополнительно 711 миллионов рублей на ремонт дорог. Эти средства уже поступили в областной бюджет.