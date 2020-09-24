Самолет Тюмень-Москва столкнулся с трапом в Шереметьево

Самолет задел крылом трап в аэропорту Шереметьево Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, летевший рейсом Тюмень-Москва, по пути на стоянку в столичном аэропорту Шереметьево задел крылом самоходный трап. Как сообщили агентству ТАСС в четверг, 24 сентября, в экстренных службах города, в результате происшествия никто не пострадал.

- Сегодня в Шереметьево Boeing 737 в ходе транспортировки на стоянку зацепил своим крылом стоящий рядом трап. К счастью, обошлось без пострадавших, - рассказал источник издания.

Отмечается, что Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку по данном инциденту. В ходе нее специалисты установят причины случившегося, а также оценят причиненный воздушному судно и трапу ущерб.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале текущего месяца случилось крушение легкомоторного самолета SportStar в подмосковном Щелкове. В результате авиакатастрофы погибли пилот и пассажир судна.