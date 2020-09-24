Второе дисциплинарное дело возбудили в отношении адвоката Александра Добровинского Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении адвоката Александра Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело - по представлению российского министерства юстиции. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили представители московской Адвокатской палаты.

- По результатам рассмотрения представления Минюста по Москве возбуждено и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом Федеральной палаты адвокатов России, - рассказали агентсвтву ТАСС в палате.

Напомним, что Александр Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова, которого суд приговорил к восьми годам лишения свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре российской столицы.

Ранее Добровинский говорил, что семья погибшего в аварии создаст Фонд имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.