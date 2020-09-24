Ученые обнаружили высокоэффективные антитела к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые из немецкой клиники "Шарите" обнаружили высокоэффективные антитела к коронавирусу. Специалисты считают, что их можно использовать для создания пассивной вакцины от COVID-19.

Исследование проводилось в несколько этапов. Сначала ученые отобрали из почти 600 антител несколько наиболее эффективных образцов. Затем воспроизвели эти антитела искусственным способом.

Ученые провели испытания на хомяках. При вводе антител после заражения животные проявляли легкие симптомы заболевания. Если же антитела вводились до инфицирования, то хомяки вовсе не заражались.

- Используя эти антитела, мы начали разрабатывать способ пассивной иммунизации против SARS-CoV-2, - отметил представитель клиники доктор Харальд Прюсс.

Стоит отметить, что пассивная вакцинация обеспечивает менее устойчивый иммунитет, нежели активная. Зато иммунитет к заболеванию в этом случае проявляется практически сразу.

- Лучше всего было бы, если бы были доступны обе опции и была возможность обеспечить гибкий ответ в зависимости от ситуации, - добавил Прюсс.

По его словам, сейчас специалисты продолжает работать с этими антителами. Ученые хотят обеспечить их производство в крупных масштабах. А следующим этапом станут клинические испытания. Однако произойдет это не раньше конца текущего года.