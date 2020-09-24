Постаматы для получения посылок разместят в отделениях «Сбер»

В отделениях «Сбера» можно будет получить посылку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Сбер" разместит в своих отделениях постаматы для получения посылок, сообщает банк в своем Telegram-канале.

В июне 2019 года кредитная организация запустила в столице пилотную версию проекта по приему и выдаче посылок.

Тогда представители «Сбера» заявили, что вопрос полномасштабной реализации проекта будет рассмотрена после завершения пилота.

Ранее глава экосистемы «Сбербанк» Герман Греф официально представил новый бренд компании.

Логотип являет собой незаконченный круг сине-желто-зеленого цвета с одной зеленой галочкой внутри. Слово "Сбер", написанное рядом, выполнено в зеленом цвете.

По мнению Грефа, компания нуждалась в обновлении, но "Сбер" остается зеленым финансовым брендом.

Специалисты банка отметили, что показанный новый бренд экосистемы уже успешно применен в сервисах "СберМаркет", "СберКлауд" и других.

Напомним, в 2019 году «Сбербанк» объявил о запуске универсальной платформы для получения посылок. В ее основе имеется собственная складская инфраструктура, курьерская доставка, а также пункты приема и выдачи посылок.