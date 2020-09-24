Собянин рекомендовал компаниям перевести сотрудников "на удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин во время вакцинации медицинских работников столицы от COVID-19 в детско-взрослой поликлинике в районе Замоскворечье. Фото: пресс-служба мэра и правительства города. Максим Мишин.

Мэрия Москвы направила крупным городским предприятиям письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу. Уточняется, что рекомендация продиктована наступлением осенне-зимнего сезона, который традиционно характеризуется распространением простудных заболеваний.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также с изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа крупным предприятиям столицы от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены письма с убедительной просьбой и рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, что за последнюю неделю число госпитализированных с коронавирусом в Москве вновь увеличилось. Эксперты отмечают, что жителям столицы стоит не забывать о ношении масок и перчаток - обязательных барьерных средств, которые помогут не подхватить вирус.