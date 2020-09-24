«Морочит голову»: Лавров оценил поведение ОЗХО по ситуации с Навальным

Москва практически сразу же обратилась в ОЗХО по ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным. Он напомнил, что ведомство ссылается на Берлин, который, в свою очередь, ссылается на Гаагу.

"Изначально нам германские коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда", - передает РИА Новости слова Лаврова.

Министр напомнил, что Москва практически сразу же обратилась в ОЗХО после того, как ФРГ заявила, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом серии «Новичок».

"И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем", - рассказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что зарубежные коллеги неохотно идут на контакт и до сих пор не предоставили данные анализов блогера. Немцы "посылают нас в Гаагу", а там говорят обращаться в Берлин. Лавров назвал ситуацию "интересной", учитывая, что Запад обычно очень привержен соблюдению международного права.

Напомним, Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, выполнявший рейс из Томска в Москву. По результатам анализов российские медики заключили, что резкое ухудшение здоровья оппозиционера могло произойти на фоне нарушения обмена веществ, но ядов в крови и моче Навального не было.

Через несколько дней оппозиционера направили спецбортом в Германию, а спустя непродолжительное время ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым веществом "Новичок". Из сообщения Германии также следовало, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, а в ОЗХО по запросу Берлина ведется исследование.

На запрос Берлина предоставить данные по разработке и ликвидации «Новичка» Москва ответила, что пока не получала результатов анализов Навального от западных коллег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что де-факто следствие по ситуации с Навальным идет, и как только ФРГ предоставит данные экспертизы, подтверждающей наличие яда в организме блогера, то следствие будет открыто и де-юре.