Бывшая российская биатлонистка Яна Романова продолжит борьбу за серебряную медаль Олимпиады в Сочи

Яна Романова, Екатерина Шумилова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева на Олимпиаде в Сочи Фото: EAST NEWS

После того, как нескольких российских спортсменов обвинили в применении допинга на Олимпиаде в Сочи, некоторые из них подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В четверг, 24 сентября, стало известно, что суд удовлетворил апелляцию Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Апелляция другой олимпийской чемпионки, Ольги Зайцевой, была удовлетворена частично. Суд отменил ее пожизненное отстранение от Олимпийcких игр, но признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и оставил в силе аннулирование результатов сочинских игр. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию, представленную Яной Романовой.

"Мы лишаемся завоеванной медали, и это главное огорчение. Я еще в суде говорила, что Зайцева - многолетний лидер сборной, эталон для всех российских спортсменов моего поколения. Вся эта ситуация не укладывается в голове: она до Игр в Сочи уже была двукратной олимпийской чемпионкой, у нее не было никакого мотива участвовать в каких-либо махинациях", - отмечает Романова.

Спортсменка также добавила, что борьба будет продолжена. Яна Романова рассчитывает, что сможет восстановить честное имя Зайцевой и вернет общую для них серебряную медаль.

Дополнительно отмечается, что по результатам Спортивного арбитражного суда, Ольга Вилухина сохранит серебряную медаль. Однако спортсменка заявила, что не планирует возвращаться в спорт, поэтому не испытывает радости от данного решения.