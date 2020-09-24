Как справиться с гневом, рассказал Далай-лама

Покой, мудрость и умиротворение дадут физическую силу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великий гуру современности считает, что справиться с гневом и страхом помогают сострадание и глубокое постижение реальности. Внутреннее беспокойство возникает из-за поверхностного взгляда на мир, уверяет Далай-лама XIV. Запись учителя доступна на его официальном сайте.

"Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм – на анализе. Мы можем аналитически их выводить и применять эти эмоции в медитации, усиливать их. Гнев – это эмоция, у которой нет прочной, надлежащей основы, он возникает от нашего поверхностного взгляда на вещи, и об это говорит древняя индийская психология. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, – сострадание и более глубокое постижение", - сказал Далай-лама.

По мнению учителя, ментальное здоровье намного важнее физического. Покой, мудрость и умиротворение дадут физическую силу. Если на ментальном уровне у человека присутствует большой страх, то и тело от этого страдает. Далай-лама напомнил, что эти знания пришли к нам из древнеиндийских духовных текстов, и люди должны воспринимать их, как монументальное учение, способное улучшить их жизнь.

«Поэтому современное образование должно включать уроки, посвященные изучению ума, эмоций, о том, как с ними справляться", - сказал Далай-лама.