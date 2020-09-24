Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже в конце 2020 года

Препарат от коронавируса, разработанный китайскими специалистами, может появиться в продаже к концу 2020 года Фото: EAST NEWS

Препарат от коронавируса, разработанный китайскими специалистами, может появиться в продаже к концу 2020 года. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил директор китайской фармацевтической компании Sinopharm Ян Сяомин.

"Я без маски, потому что 22 марта сделал прививку (во время испытаний вакцины - ИФ)", - приводит его слова агентство China News.

Он отмечает, что на данный момент препарат компании успешно проходит третью фазу клинических исследований. Одновременно о намерениях выпустить в продажу вакцину от коронавируса объявила другая китайская компания - SinoVac. Как сообщает агентство, Associated Press, эта организация планирует продавать вакцину не только в Китае, но и в США. Напомним, ранее Соединенные штаты объявили о критериях, по которым планируют выбирать вакцину для массовой вакцинации граждан.

На данный момент в Китае ведется разработка четырех препаратов от коронавируса. Три из них создаются подразделением государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech. Еще один вариант вакцины - разработка CanSino Biologics. В июне она была одобрена для использованя китайскими военными.