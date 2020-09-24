Литва призвала ЕС ужесточить санкции в отношении России

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вильнюс призвал Брюссель усилить санкции в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. При этом в положении принятом в четверг, 24 сентября, Сеймом (парламентом) Литвы резолюции сказано, что Германия должна тоже принять меры и заблокировать "Северный поток - 2".

"Призываем ЕС как можно быстрее применить санкции по типу так называемого акта Магницкого против лиц и российского режима за нарушения прав человека", - сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сейм также заявил, что "предлагает Германии отказаться от проекта газопровода "Северный поток - 2", и призвал ЕС "продолжать поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов".

В преддверии выборов в Сейм, которые состоятся 11 октября, оппозиция демонстрирует политическую активность. Голосование за резолюцию проходило в полупустом зале. Из 141 депутата в нем участвовало 48 парламентариев. Согласно правилам Сейма, для принятия резолюции достаточно и такого состава.

Напомним, что ЕС неоднократно заявляло, что ситуация с Алексеем Навальным требует тщательного расследования и усиления санкций в отношении России.

Блогер был госпитализирован 20 августа в омскую больницу №1 прямо из аэропорта, где экстренно был посажен самолет, совершавший рейс из Томска в Москву. Врачи после ряда анализов заключили, что блогеру могло стать плохо из-за нарушения обмена веществ.

Через несколько дней Навальный был отправлен в Берлин, где его приняли в клинике Шарите.

2 августа в ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом серии «Новичок». Берлин запросил данные по нервно-паралитическому веществу у Москвы. В России ответили, что не готовы вести конструктивный диалог до тех пор, пока не будут предоставлены результаты анализов, подтверждающие отравление блогера. Никаких доказательств предоставлено так и не было.