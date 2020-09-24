Ситуация с коронавирусом в Москве усложняется, заявил Собянин

Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 24 сентября, заявил, что ситуация в столице с коронавирусом усложняется. Этому свидетельствует серьезный рост госпитализаций инфицированных COVID-19, подчеркнул градоначальник.

"Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Сергей Собянин посоветовал москвичам и гостям столицы четко выполнять рекомендации медиков. Мэр отметил, что возвращение к весенним показателям по коронавирусу было бы не желательным, как для властей, так и для граждан России.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев заражения, что возвращает столицу к показателям, зафиксированным ранее. На 24 сентября активных случаев инфицирования остается 33 637.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Российские власти приняли решение о вводе карантинных мер 27 марта. Самоизоляция в Москве длилась более двух месяцев. До сих пор в столице сохраняется перчаточно-масочный режим для уменьшения случаев заражения COVID-19.