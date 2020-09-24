Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Польшей

Полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 сентября, Минобороны России сообщило, что радиолокационными системами страны была зафиксирована воздушная цель, приближающаяся к государственной границе.

Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

Российский экипаж идентифицировал цель, как В-52H BBC США, сообщает ТАСС.

"24 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны добавили, что нарушения госграницы РФ не допущено.

Напомним, что ранее американские самолеты уже неоднократно осуществляли попытку произвести разведку вдоль российских границ. Так, 17 сентября российский МиГ-31 перехватил над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика ВВС США.