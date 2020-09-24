Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 32 миллиона Фото: REUTERS

В четверг, 24 сентября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 32 миллиона. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 32 039142 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 979388 больных, выздоровели 22,02 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 6 954456 человек, из них 207,2 тысячи умерли, около 4,42 миллиона излечились. За США следует Индия, где зафиксировано 5 732518 случаев заражения, на третьем месте Бразилия (4 624268 инфицированных).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 128836 случаев заражения, скончались 19948 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 929829 заболевших россиян.

Напомним, начало второй волны коронавируса официально объявили в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании.