В Израиле вводится ужесточенный карантин из-за коронавируса

В Израиле вводится ужесточенный карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле из-за обострения ситуации с распространением коронавируса c 25 сентября вводится ужесточенный карантин, который будет длиться не менее двух недель. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны сообщает государственная израильская радиостанция Kan.

Отмечается, что с 14:00 пятницы (время совпадает с московским) будет прекращена работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых». Открытыми останутся только аптеки, продуктовые магазины и торговые точки, где продаются товары первой необходимости.

Кроме того, как минимум до начала первой декады октября израильтянам запрещено удаляться от дома более чем на один километр, а молитвы и другие людные мероприятия можно проводить только на открытых площадках с участием до 20 человек, причем они должны соблюдать социальную дистанцию и быть в защитных масках.

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