Суд в США вынесет приговор россиянину Тюрину 5 ноября

Вынесение приговора отложили из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приговор экстрадированному из Грузии в США россиянину Андрею Тюрину, которого американскмие власти обвиняют в киберпреступлениях, вынесут 5 ноября.

Ожидалось, что приговор приговора гражданину России будет вынесен 25 сентября, однако сторона защиты в очередной раз подала прошение об отсрочке из-за пандемии коронавируса, и судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк удовлетворил ходатайство адвокатов.

В заявлении судьи говорится, что «суд будет стремиться к тому, чтобы заседание состоялось в очном формате», если обвиняемый до 22 октября 2020 годе «не обозначит свое желание» предстать перед судом в удаленном режиме, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 37-лентего программиста из Москвы обвиняют по шести пунктам, в том числе во взломе систем финансовых структур, брокерских контор и сайтов СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Ему могло грозить свыше 90 лет тюрьмы, однако Тюрин пошел на сделку со следствием и признал вину.