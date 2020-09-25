Десятилетняя девочка с полутора лет питалась только чипсами и хлебом с маслом

Девочка отказывалась от любой еды, кроме чипсов и тостов с маслом Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Десятилетняя Марта Дэвис из Великобритании из-за необычной болезни около восьми лет питалась только чипсами и тостами с маслом, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что девочка ела обычную детскую пищу примерно до полутора лет, а потом у ребенка развилось довольно редкое расстройство психики – страх перед непривычной едой. По словам ее матери Джули Дэвис, малышка начала кричать и отталкивать от себя любую еду, которую она ей предлагала.

«Я пыталась с этим бороться, но со временем все становилось только хуже», - поделилась с телеканалом женщина.

Девочка постепенно отказывалась есть все больше продуктов, и в итоге рацион ребенка сузился до хлеба с маслом и чипсов. Мать рассказала, что ее дочка ела по два тоста с маслом на завтрак и по три на ужин, причем соглашалась есть тосты только одной марки.

Джули надеялась, что когда Марта пойдет в школу и увидит, что едят ее одноклассники, проблема решится сама собой, но этого не произошло, ребенок продолжал отказываться от нормальных для ее возраста продуктов.

Только когда родители обратились к гипнотерапевту, девочка уже через несколько сеансов стала есть овощи и фрукты, а спустя несколько недель преодолела фобию и попробовала около полусотни новых для себя блюд и продуктов.