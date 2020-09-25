Хуснуллин: Законопроект о реконструкции жилья не означает всероссийской реновации

Вице-премьер России Марат Хуснуллин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что законопроект реконструкции жилья не означает всероссийской реновации, а принятый депутатами Госдумы в первом чтении документ во время его обсуждения в Думе будет дорабатываться.

«У нас нет никакой всероссийской реновации», - сказал он, выступая в четверг на конференции «Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент».

Марат Хуснуллин пояснил, что сейчас идет активное обсуждение проекта закона, и какие параметры этой программы будут утверждены в окончательной редакции документа, станет понятно только «после обсуждения в первом и втором чтении». Вице-премьер также отметил, что эта инициатива позволит ускорить расселение аварийного жилья в России, которого становится все больше с каждым годом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, по которому региональные и муниципальные власти могут получить возможность принимать собственные программы сноса и реконструкции любого жилья, а не только аварийного. При этом решение о сносе многоквартирного дома может быть принято только при согласии двух третей собственников квартир.