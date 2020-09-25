Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

В воскресенье, 27 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео отправится в турне по европейским странам, которое продлится до 2 октября. Ожидается, что за время своей поездки в Европу глава американского внешнеполитического ведомства посетит Грецию, Италию, Ватикан и Хорватию, сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Отмечается, что первым пунктом турне станут Афины, где Помпео встретится с греческим премьером министром Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел страны министром Кириакосом Мицотакисом, а в ходе переговоров, как говорится в сообщении, «подтвердит общую решимость в продвижении безопасности, мира и процветания в Восточном Средиземноморье».

В Риме Помпео проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, главными темами для обсуждения станут борьба с пандемией коронавирус, общие угрозы и вопросы региональной стабильности. А в Ватикане госсекретарь США выступит на симпозиуме о свободе вероисповедания, а также встретится с кардиналом Пьетро Паролином и другими представителями католической церкви.

В Хорватии американский дипломат намерен обсудить с руководством страны оборонное сотрудничество, инвестиции и обстановку на Балканах.