Путин: «Не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с главами регионов в четверг, 24 сентября, сказал, что ситуация с распространением коронавируса в нашей стране лучше, чем в некоторых других государствах, где опять вводят жесткие ограничения из-за пандемии.

Однако, как подчеркнул глава государства, эпидемиологическая обстановка «у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры». Он отметил, что «стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться».

«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя», - добавил президент.

Владимир Путин призвал не «уводить эти проблемы на второй, на третий план». По его словам, новоназначенным губернаторам следует «аккуратно и настойчиво продолжать работу», начатую в марте: наращивать тестирование и вести диалог с людьми, чтобы они соблюдали меры безопасности.

Ранее президент поручил регионам разработать программы по защите пожилых людей и россиян из групп риска.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уже в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании — официально объявили начало второй волны коронавируса.

А в Израиле из-за обострения ситуации с распространением инфекции c 25 сентября вводится ужесточенный карантин, который будет длиться не менее двух недель.