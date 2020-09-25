Горбачев: Политика Трампа по ядерному разоружению ведет мир к хаосу и неопределенному будущему

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика президента США Дональда Трампа в отношении вопросов ядерного разоружения и разрыв международных соглашений, заключенных с целью контроля за вооружениями ведут мир к стратегическому хаосу, считает первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему. Создаются новые военные технологии и новое оружие, риски все больше нарастают», - написал бывший лидер Советского Союза в своей статье для японской газеты Asahi.

Горбачев подчеркнул, что именно поэтому необходимы «все новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня», и решить эту проблему, по его мнению, должна «в срочном порядке» Россия, «как ядерная держава».

Он также отметил, что пандемия коронавируса «обострила новый биполярный конфликт, возникший в результате усиления напряженности между США и Китаем», причем предотвратить развитие этого конфликта, как убежден Горбачев, тоже должна Россия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-лидер СССР призвал Москву и Вашингтон «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).