В Гонконге подростка приговорили к 40 месяцам тюрьмы за участие в беспорядках

В акциях протеста в Гонконге принимали участие многие подростки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гонконге прошел суд над тремя участниками прошлогодних беспорядков, которые в июле 2019-го избили двух полицейских. Самого младшего из них, 17-летнего подростка, гонконгский суд приговорил к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Летом прошлого года ему было всего 16 лет.

Двое других участников нападения на стража порядка, одному из которых 24 года, второму – 51 год, получили по четыре года Лишения свободы. Оглашая приговор, судья назвала их действия «варварскими и жестокими», передает ТАСС.

Напомним, протесты в китайском мегаполисе начались в июне прошлого года. Сначала люди выступали против принятия закона об экстрадиции, но народное недовольство не стихло даже потом, когда администрация Гонконга извинилась за попытку принять его. Вспыхнули протесты против действий полиции. В непрекращающихся демонстрациях, митингах и маршах нередко участвовали не только старшеклассники со студентами, но и дети.

Например, год назад полиция Гонконга задержала 13-летнюю девочку, которую стражи порядка заподозрили в надругательстве над национальным флагом КНР.