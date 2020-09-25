Ученые назвали главный показатель для оценки новой волны коронавируса

Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть «второй волной», считает эксперт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала главный показатель для оценки новой волны коронавируса: по ее словам, необходимо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших.

Эксперт подчеркнула, что в Москве «количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных», отметив: «Это очень хорошая динамика».

Однако, как напомнила вирусолог в беседе с РБК, в других городах России – в Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде – ситуация другая, во многих регионах страны выписавшихся и выздоровевших меньше, чем выявленных медиками новых случаев заражения.

Лариса Попович добавила, что осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть «второй волной», так как «формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», а также многократное увеличение выявляемости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, начало второй волны коронавируса официально объявили в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании.

За минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба, выявлено 6595 новых заразившихся, а выздоровели 6130 человек. Ранее 24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется.