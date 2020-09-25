Россияне перечислили главные недостатки дистанционного обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители российских школьников перечислили главные недостатки дистанционного обучения во время пандемии коронавирусной инфекции. Исследователи центра компетенций EdCrunch University провели соответствующий опрос 15 тысяч семей в стране, пишет ТАСС в пятницу, 25 сентября.

Основными минусами удаленного обучения стали низкое качество интернет-соединения (34 процента опрошенных ответили таким образом) перебои в работе образовательных онлайн-платформ (29 процентов) и низкая цифровая грамотность преподавателей (20 процентов), а также низкий уровень мотивации самих школьников (10 процентов) и недостаток качества цифрового контента (7 процентов).

По данным исследователей, во время самоизоляции в России каждый день проводилось примерно три миллиона онлайн-занятий. По итогам 72 процента опрошенных родителей учеников заявили, что дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом формате. Они отметили, что дети слишком часто отвлекаются на таких уроках вне школы, а учителя не могут следить за порядком в классе, поэтому дисциплинированные ученики усваивают информацию на должном уровне, а отстающие «не получают внимание преподавателей и ограничивают свой интерес к учебе».

Напомним, что подобное исследование уже проводили в апреле этого года, когда самоизоляции длилась всего пару месяцев. Тогда основными минусами дистанционного обучения стали нехватка личных коммуникаций, недовольство низкой мотивацией и вовлеченностью, а также трудности контроля.

Ранее президент страны Владимир Путин говорил, что все школьники с сентября этого года возобновляют очный формат обучения, но необходимо сделать все возможное, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей