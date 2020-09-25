Последние новости на утро 25 сентября 2020: в США предложили ввести против России санкции из-за Навального

«КП» – о последних новостях на утро 25 сентября 2020 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последние новости на утро 25 сентября 2020 года. Группа американских сенаторов от обеих партий предложила ввести против России новые санкции из-за ситуации с предполагаемым «отравлением» российского блогера Алексея Навального. В заявлении, опубликованном на сайте сенатора-демократа от штата Делавэр Криса Кунса, говорится, что представленный ими законопроект предусматривает санкции в отношении «российских официальных лиц, причастных к открытому нарушению международного права, в том числе к недавнему отравлению оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального». Кого именно предлагается внести в «черный список» США, не уточняется.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала главный показатель для оценки новой волны коронавируса: по ее словам, необходимо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Эксперт подчеркнула, что в Москве «количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных», отметив: «Это очень хорошая динамика». Однако, как напомнила вирусолог, в других городах России – в Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде – ситуация другая, во многих регионах страны выписавшихся и выздоровевших меньше, чем выявленных медиками новых случаев заражения.

За минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба, выявлено 6595 новых заразившихся, а выздоровели 6130 человек. Ранее 24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется.

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