Жителей Японии возмутила «россиизация» Южных Курил Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Японии – пользователи местного сервиса Yahoo News Japan оценили сюжет телевизионной компании STV News о старте строительства дорог на Шикотане на Южных Курилах. В материале сообщалось, что хозяйственное освоение острова продвигается большими темпами, а новую трассу планируют достроить уже в следующем году. Данная информация весьма возмутила японцев, недовольных «россиизацией» Южных Курил.

- Экс-премьер Японии Абэ обещал поставить точку в территориальном споре. С его уходом пришло резкое ускорение «россиизации» северных территорий, - утверждается в сюжете компании.

«Нам уже не вернуть реальный суверенитет над островами», «До России не доходит, к сожалению, голос Японии», «Почему просто нельзя было добиться возвращения двух островов? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!», «Россия просто не хочет возвращать нам Курилы», - такие комментарии оставили под сюжетом недовольные жители Японии.

В прочем, нашлись и японцы, которые положительно оценили развитие инфраструктуры острова. Они отметили, что это повлечет за собой развитие производства на территории, туризма и инвестиций.

Россия и Япония уже несколько десятилетий пытаются решить территориальный спор и заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие – принадлежность Курильских островов, которые после войны перешли в состав СССР. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов – так называемых «северных территорий».

Позиция России в данном вопросе заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны, а значит российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.