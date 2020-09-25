Греция решила возобновить авиасообщение с Россией

Греция решила восстановить авиасообщение с Россией Фото: Антон ПИКУС

Греция захотела восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября текущего года. Местные власти прислали официальное письмо с соответствующим предложением российской стороне, сообщили три источника на отечественном рынке авиаперевозок изданию «Известия».

Один из источников отметил, что окончательное решение по данному вопросу останется за властями России. Авиасообщение возобновят, только если оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса примет положительное решение, а глава российского правительства Михаил Мишустин подпишет соответствующее распоряжение.

Судя по всему, на первом этапе полеты будут открыты в усеченном виде, хотя изначально Греция планировала возобновить их полностью по той же схеме, по которой в прошлом месяце открыли воздушные полеты в Турцию. Пока что оперативный штаб рассматривает вариант запуска по одному рейсу еженедельно – из России будет летать «Аэрофлот» маршрутом Москва-Афины.

С учетом окончания высокого туристического сезона, существенного пассажиропотока в Грецию не ожидается.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Россия возобновила авиасообщение с еще с четырьмя государствами. В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Корея.