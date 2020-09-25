Разработчик «Новичка» заявил о возможности создать яд в любой лаборатории Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Один из разработчиков вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что на сегодняшний день любая химическая лаборатория мира может изготовить этот яд. По словам специалиста, это стало возможно после того, как уехавший в Соединенные Штаты ученый Вил Мирзаянов опубликовал в открытом доступе книгу о веществе.

Леонид Ринк отметил, что Мирзаянову следовало бы просить прощения не у Навального, а у правоохранительных органов и органов государственной безопасность «за разглашение секретных данных в открытой литературе».

- Выдал всем, как делать «Новичок» в условиях любой лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает, - возмутился ученый в интервью РИА Новости с пятницу, 25 сентября.

Ранее сам Мирзаянов утверждал, что этот яд можно создать не в России, однако сделать это способны только высококвалифицированные научно-технические сотрудники с большим опытом с боевыми отравляющими веществами.

Напомним, что Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным за участие в создании вещества, отметив, что симптомы оппозиционера якобы похожи на отравление ядом. При этом реальный создатель «Новичка» сообщил, что Мирзаянов не был одним из группы разработчиков, а был хроматографистом, и поэтому не может знать симптомов отравления данным веществом.