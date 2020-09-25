Ученые доказали, что жизнь может возникнуть при помощи шести молекул Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые из Польши создали компьютерную программу, способную выдавать все варианты химических реакций. Они заложили в нее шесть простейших молекул и уже на первом этапе их взаимодействия получили первые химических реакций и сложные биохимические соединения, которые составляют основу жизни на Земле. Как пишет в пятницу, 25 сентября, научный журнал Science, это доказывает, что жизнь может возникнуть при помощи всего лишь шести молекул.

Главный вопрос ученых данной области всегда заключался в том, чтобы понять, какие химические реакции привели к возникновению жизни на нашей планете. Программа показала экспертам пребиотический синтез сложных биохимических соединений из простейших предшественников.

Для примера исследователи взяли шесть простых веществ, гарантировано присутствовавших на Земле в раннюю эпоху: воду, азот, сероводород, метан, аммиак и цианид. На первом этапе из шести первоначальных веществ образовались десять новых, которые не имели отношения к живым существами. Однако уже на втором этапе появилась аминокислота — глицин.

К концу пятого этапа количество молекул достигло десяти тысяч, большая часть из них стала абиотическими, однако нашлись и живые молекулы.

Программа не только показала все известные биотические соединения, но и выдала до этого неизвестные маршруты синтеза многих органических соединений, например, яблочной, лимонной и мочевой кислот.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, японские ученые доказали, что причина многообразия различных видов жизни на нашей планете имеет внеземное происхождение. В своем исследовании они описали, что случилось на Земле 800 миллионов лет назад и как это связано с существующими в настоящее время живыми организмами.