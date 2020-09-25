В Москве ввели новые меры для уязвимых категорий жителей из-за коронавируса Фото: REUTERS

В Москве ввели новые меры предосторожности для самых уязвимых категорий жителей на фоне распространения коронавирусной инфекции и начала эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ. В своем блоге столичный мэр Сергей Собянин отметил необходимость позаботиться о пожилых и страдающих от хронических заболеваний гражданах.

- За минувшие месяцы мы многое узнали об этом вирусе. По мнению медиков, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, - является очень опасным, и может иметь тяжелые последствия, - подчеркнул градоначальник.

В своем указе Собянин прописал новые меры для жителей Москвы, которые начинают действовать с понедельника, 28 сентября.

Так, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не следует без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам старше этого возраста порекомендовали перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Глава предприятий власти советуют снова перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологического безопасности на рабочих местах.

В документ говорится, что в Москве продолжают действовать ограничения в области проведения массовый мероприятий и курения кальянов в общественных местах. Жителям города по-прежнему следует использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщал сайт kp.ru, в столице 9 сентября началась бесплатная вакцинация местных жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований препарата. Второй компонент прививки москвичи должны получить в конце этого месяца.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в стране может начаться уже в ноябре-декабре 2020 года.