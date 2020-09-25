ЦУМ оштрафовали более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупный торговый центр в Москве ЦУМ оштрафовали более чем на один миллион рублей за нарушение масочного режима. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказала глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что по магазинам российской столицы продолжаются регулярный рейды для проверки исполнения перчаточно-масочного режима.

- Регулярно предприятиям торговли из-за этого выписывают штрафы. В общей сложности было уже 15 тысяч таких штрафов. Например, крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на один миллион рублей, - сообщил Алексей Немерюк, чьи слова цитирует оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее власти российской столицы приостановили работу 43 крупных сетевых магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима. По закону, работа организаций может быть остановлена на 90 суток.

Сегодня московский мэр Сергей Собянин подписал указ о новых мерах по борьбе с эпидемией. Глава города убедительно попросил жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не покидать дома без крайней необходимости, перейти на удаленную работу или уйти в отпуск. Он также напомнил о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.