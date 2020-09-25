Ким Чен Ын извинился за гибель южнокорейского чиновника Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын извинился перед президентом Южной Кореи и гражданами страны в связи с гибелью их соотечественника в Желтом море. Об этом в пятницу, 25 сентября, пишет издание Yonhap, ссылаясь на президентскую администрацию Республики Корея.

- Я с огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием был этот инцидент для Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев. КНДР примет немедленные меры для предотвращения повторения подобных отвратительных ситуаций, - говорится в заявлении Ким Чен Ына.

По данным агентства. Северная Корея признала, что произвело более десяти выстрелов по южнокорейцу, которые оказался в ее территориальных водах. Плавательное средство чиновника после этого сожгли.

Южнокорейские военные сообщили об инциденте вчера, 24 сентября. Сотрудник корейского рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства республики хотел бежать из Северной Кореи по воде, но был убит северокорейскими пограничниками, которые затем сожгли его тело.