Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар упал до отметки в 76,8 рубля

Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар упал до 76,8 рубля, евро – до 89,7 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 25 сентября 2020 года поднялся по отношению к иностранной валюте: доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,34 процента до отметки в 76,88 рублей. Об этом в пятницу свидетельствуют данные торговой площадки.

Примерно в 10:00 по московскому времени доллар находился на отметке в 76,85 рубля, снизившись на 0,38 процента. В это время евро торговался на уровне 89,7 рубля ( - 0,43 процента).

Рынок России открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Индекс Московской биржи на открытии торгов в этот день не изменился и остался на отметке 2912,83 пункта, а вот индекс РТС вырос на 0,04 процента, достигнув 1189,4 пункта. Через несколько минут ситуация изменилась: индекс Мосбиржи упал на 0,26 процента, а РТС, наоборот, вырос на 0,17 процента.

Как сообщал сайт kp.ru, с 2021 года в России повысят некоторые налоги и сборы для сокращения дефицита бюджета, в связи с чем богатые жители страны станут платить более высокий подоходный налог.