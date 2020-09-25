Второй волны коронавируса в России нет, заявил Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в России нет второй волны коронавирусной инфекции, идёт продолжение первой. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», - заявил он.

Горелов обратил внимание на то, что эпидемические процессы гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга. «Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга - грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время», - отметил экперт.

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет, а осенью россиянам стоит ждать лишь небольшой подъем заболеваемости.

О сезонном повышение заболеваемости также говорил эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, который также отметил, что в России еще не закончилась первая волна коронавирусной инфекции, поэтому, о второй волне речи не идёт.