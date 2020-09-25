В России за сутки выявили 7 212 новых случаев коронавируса Фото: Светлана Макеева

В России ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом превысил семь тысяч. За минувшие сутки в стране выявили 7 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 25,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на пятницу, 25 сентября, общее число инфицированных возросло до 1 136 048 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 1 560 человек, что на 48 процентов больше, чем днем ранее, следом идут Санкт-Петербурге (224) и Московская область (208).

В пятерку антирейтинга так же, как и ранее вошли Ростовская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше - 187 и 168 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувшие сутки 4 317 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 108 летальных исхода. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 20 056 человек, а выздоровело 934 146 человек.