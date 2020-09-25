Путин и Лукашенко приглашены на VII Форум регионов России и Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Лукашенко и Владимира Путина пригласили на пленарное заседание VII Форума регионов России и Белоруссии. Как пишет издание Sputnik Беларусь в пятницу, 25 сентября, формат участия глав государств в мероприятии в настоящее время прорабатывается.

- Президентов России и Белоруссии пригласили на пленарное заседание VII Форума регионов этих двух государств. Формат их участия прорабатывают, - сообщил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Анатолий Исаченко.

Седьмой Форум регионов двух государств пройдет в белорусской столице 28 и 29 сентября текущего года. Участие в нем примут примерно 250 человек. Из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые мероприятия форума пройдут в онлайн-режиме. Во время форума планируется подписать договоры на общую сумму около 750 миллионов долларов.

В Минске в это же время также пройдет встреча главы российского Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Впервые Форум регионов России и Белоруссии состоялся в 2014 году – контракты тогда подписали на сто миллионов долларов. В прошлом году портфель договоров составил примерно 500 миллионов.