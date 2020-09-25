Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией с октября Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией с 1 октября текущего года. В греческом посольстве в пятницу, 25 сентября, отметили, что в настоящее время авиационные власти двух стран ведут переговоры.

До этого греческая сторона разрешила въезд на свою территорию 500 жителям России в неделю и исключительно воздушным путем через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. При этом при себе российские путешественники должны были иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, взятом не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

- Греция уже открыла свои границы для россиян и предложила возобновить полеты между двумя государствами в соответствии с текущей эпидситуацией. Сейчас ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена Россией, - сообщили в интервью РИА Новости в греческом посольстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с аналогичным предложением к властям России обратились и представители Греции. Они направили соответствующее официальное письмо, но отметили, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать российский оперативный штаб, исходя из эпидемиологической ситуации с коронавирусом.