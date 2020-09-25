Препараты от коронавируса включат в список жизненно важных

ФАС будет регулировать цены на ряд препаратов от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная антимонопольная служба будет регулировать цены на некоторые препараты от коронавирусной инфекции в России. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что в ближайшую неделю ряд лекарств для лечения инфекции включат в список жизненно важных.

- Некоторые препарата для амбулаторного лечения уже разрешили использовать, сейчас они включаются в перечень жизненно важных лекарств. Специалисты Федеральной антимонопольной службы и министерства здравоохранения будут регулировать цены на них, - сообщил Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Ранее стали известны примерные цены на препараты от коронавируса: «Коронавир» стоит 11 550 рублей за одну упаковку из 50 таблеток, «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей.

Министр здравоохранения также сообщил, что количество пациентов с коронавирусом в тяжелой форме в России не увеличивается.