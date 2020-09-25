Создатель «Новичка» объяснил, что на фото Навального опровергает версию об «отравлении» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фотографии Алексея Навального, сделанные якобы после отравления, опровергают применение против него нервно-паралитического вещества «Новичок», поскольку не видны главные симптомы - сужение зрачков и спазм мышц. Об этом рассказал разработчик яда Леонид Ринк.

«Это судорожные вещества … То есть глазные мышцы показывают сужение зрачка, его становится практически не видно даже при таких малых дозах … Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в Германию, этого нет», - отметил специалист

Навальный опубликовал первое фото после госпитализации Фото: Instagram.com

Ринк уточнил, что блогер почувствовал бы симптомы отравления нервно-паралитическим веществом уже через несколько минут. «До самых первых симптомов — минуты, а до смерти 10 минут», - заявил разработчик.

По его совам, в случае с Навальным речь идет не об отравлении. «Дальше рассказывайте, о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или чем-нибудь еще», - добавил эксперт.

Напомним, Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22 августа оппозиционера направили спецбортом в Берлин. 7 сентября поступило сообщение о том, что Навальный вышел из комы. 23 сентября клиника Charite опубликовала информацию о том, что пациент был выписан из стационара.

ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым веществом «Новичок». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что де-факто следствие по ситуации с блогером идет, и как только Берлин предоставит данные экспертизы, подтверждающей наличие яда в организме блогера, то следствие будет открыто и де-юре, однако немецкая сторона пока не предоставила никакой информации