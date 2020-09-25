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Коронавирус Covid-19

Вакцинация против коронавируса может войти в национальный Календарь прививок

Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России
Дарья Казакова
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Эта вакцина должна стать компонентом календаря профилактических прививок

Эта вакцина должна стать компонентом календаря профилактических прививок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцинация против Covid-19 может стать регулярной и войти в национальный календарь прививок. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции - это то, что сейчас для нас особо актуально. Эта вакцина должна стать компонентом нашего календаря профилактических прививок»,- отметил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, повторная вакцинация от коронавирусной инфекции существенно повышает иммунитет. Как отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, повторное введение вакцины улучшает иммунную защиту от вируса в 6 и более раз. Напомним, на данный момент известно, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции запланирована на 2021 год.