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Пашаев рассказал, что Ефремов не просил его «отмазать»

Адвокат считает, что в рамках судебного дела с участием актера всё делал правильно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эльман Пашаев рассказал, что за 20 лет адвокатской практики актер Михаил Ефремов был первым, кто не просил «отмазывать» его от тюрьмы.

«То, что Ефремову дали 8 лет, а обвиняют в этом адвоката, я за 20 лет впервые видел, чтобы человек не просил его отмазать. Он говорил: "Я же не помню, что было. Давайте выясним"», - сообщил бывший защитник артиста.

Адвокат отметил, что в рамках судебного дела о смертельном ДТП с участием актера всё делал правильно, в рамках закона, и его удивляет столь повышенное внимание к своей персоне. «Адвокат должен честно и законопослушно защищать своего подзащитного, а я что сделал? Я не могу быть подонком, как другие», - добавил он в ходе пресс-конференции телеканала «360».

Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором по делу, а также работой Пашаева, поэтому не позволит адвокату представлять его интересы в апелляции. Сам защитник назвал глупостью отказ актера, и сообщил, что предоставлял свои услуги бесплатно.

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