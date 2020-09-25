Кремль назвал непризнание Лукашенко косвенным вмешательством в дела Белоруссии Фото: REUTERS

Кремль считает непризнание Александра Лукашенко европейскими странами косвенным вмешательством в дела Белоруссии. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Решения о непризнании Лукашенко, разумеется, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Такие решения только тормозят и затрудняют ведение диалога этих государств с республикой, - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что непризнание Лукашенко противоречит, по мнению российской стороны, нормам международного права, однако никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Александр Лукашенко отреагировал на возможность введения санкций со стороны Запада. Президент Белоруссии заявил, что Россия и республика смогут вместе самостоятельно обеспечить свои потребности и без европейских государств.