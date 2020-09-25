Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Речи о введения в России более серьезных ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции сейчас не идет. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», - сказал представитель Кремля, комментирую возможность введения более серьезных ограничений.

Песков отметил, что сейчас в России констатируют определенный рост числа инфицированных коронавирус, но при этом предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах, что, по его словам, позволяют контролировать проявление пандемии.

По мнению Пескова, увеличение числа заболевших должно служить поводом для всех «быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких».

Напомним, сегодня, 25 сентября, в России ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом превысил семь тысяч впервые с 25 июня, и составил 7 212 заболевших. Таким образом общее число инфицированных возросло до 1 136 048 человек.